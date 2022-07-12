Победительница Уимблдона подтвердила отсутствие у нее гражданства России Теннисистка Рыбакина показала свой паспорт Казахстана

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елена Рыбакина

Победительница Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина показала свой паспорт Казахстана на пресс-конференции. Тем самым она подтвердила, что у нее нет гражданства России.

Пресс-конференция прошла в Нур-Султане. Законы Казахстана не предусматривают наличие двойного гражданства.

В минувшие выходные уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан с 2018 года, стала победительницей Уимблдона. В финале она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Титул за победу на турнире вручила Рыбакиной герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Диана Дэвис, представляющая танцы на льду, будет выступать за сборную США. Американский журналист Дэйв Лиз сослался на слова матери Дэвис, тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.