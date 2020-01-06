Российская спортсменка Анастасия Павлюченкова поднялась с 31-го на 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Первое место по-прежнему занимает Эшли Барти из Австралии (7851 очков), второе — чешка Каролина Плишкова (5525). На третью строчку поднялась румынка Симона Халеп (5462), сообщается в обновлённой версии рейтинга, который опубликован на официальном сайте WTA.
Павлюченкова имеет в активе 1531 очков. Ещё одна россиянка Екатерина Александрова поlнялась на одну строчку и занимает 34-е место (1425).
Ранее россиянка Дарья Касаткина обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Окленде (Новая Зеландия), писал NEWS.ru.
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