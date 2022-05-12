«Она — никто»: Тарпищев оценил слова Свитолиной про позицию россиян Глава Федерации тенниса России Тарпищев призвал не обращать внимания на украинку Свитолину

Шамиль Тарпищев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложение украинской теннисистки Элины Свитолиной (27-й номер рейтинга WTA) призвать россиян к ответу на политические вопросы. С точки зрения функционера, это не имеет юридической силы, передаёт Metaratings.ru.

Не надо обращать внимание, это не только моё мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнованиях. Сейчас мы играем, у нас всё нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще, — сказал Тарпищев.

12 мая Свитолина заявила, что российские и белорусские теннисисты должны публично озвучивать свою позицию. Пока они этого не сделают, украинские игроки не будут чувствовать себя в безопасности.

Ранее Свитолина снялась с турнира в Монтеррее из-за нежелания играть против соперницы из России Анастасии Потаповой. Она отметила, что пока главные теннисные организации не наложат санкции на российских и белорусских спортсменов, она не выйдет на корт ни в одном матче против них.