Насилие для абьюзера: Медведев заставил Зверева опустить голову

Времена, когда теннис был главным видом спорта в России, казалось, ушли навсегда, но нет. Сейчас у фанатов этой прекрасной игры есть несколько поводов для оптимизма. Один из них — Даниил Медведев, выигравший турнир серии Masters в Париже. В финале он обыграл русского немца Александра Зверева, недавно уличённого в домашнем насилии или, как это ещё называется, — в абьюзе.

В последние пару месяцев Андрей Рублёв набрал такую форму (два титула подряд и пять за весь сезон), что мы стали забывать о другом российском топ-игроке — Данииле Медведеве. И на прошлой неделе он напомнил всем, в какой теннис умеет играть. На турнире серии Masters в Париже он завоевал первый титул в сезоне и стал четвёртым россиянином, уезжающим из зала «Берси» с трофеем, после Марата Сафина (2000, 2002, 2004), Николая Давыденко (2006) и Карена Хачанова (2018).

В финале Медведев играл с Сашей Зверевым — немцем русского происхождения, сыном известного советского теннисиста Александра Зверева-старшего. Саша — отличный игрок, к 23 годам давно и прочно закрепившийся в элите, но в последнюю неделю весь теннисный мир говорил не о его отличной игре, а том, что случилось за пределами корта. За сутки сразу две его бывшие девушки выступили с серьёзными заявлениями.

Саша Зверев Aurelien Morissard/XinHua/Global Look Press

Первая — Бренда Патеа — заявила, что беременна от Саши, срок — 20 недель, но о совместном воспитании ребёнка не может идти и речи. Второе заявление — намного серьёзнее. Ещё одна бывшая подруга теннисиста Ольга Шарипова обвинила Сашу в домашнем насилии или в абьюзе. Она заявила в Instagram, что два года назад, во время US Open, он избил её в отеле, бил головой о стену и душил подушками. После этого у Шариповой начали брать интервью, и оказалось, что тот случай был далеко не единственным. Дескать, Саша избивал её регулярно и довёл до попытки суицида.

Зверев в связи с этими сообщениями сделал заявление, суть которого в том, что ребёнок — это отлично, а обвинения Ольги — это просто неправда. Поверили ему, конечно, не все. И на этом фоне Александр приехал в Париж. Все думали, как такие тяжёлые события в жизни (это уж посерьёзнее истории с Артёмом Дзюбой) скажутся на его игре, но они на неё никак не повлияли — теннисист выступил очень хорошо. Достаточно хорошо, чтобы дойти до финала, но недостаточно, чтобы обыграть Медведева.

Даниил в равной борьбе проиграл первый сет, затем в такой же равной забрал второй, а в третьем уже игра была односторонней: Даня полностью доминировал на корте и оформил титул без лишних нервов — 6:1 в решающем. Можно даже сказать, что третий сет был насилием со стороны Медведева, если докручивать тему, начатую Ольгой Шариповой. Зверев не особо сопротивлялся и ходил по корту с опущенной головой.

Победа в Париже — первый титул российского номера один в сезоне, его третий Masters в карьере. 9 ноября Медведев вернулся на четвёртое место в рейтинге, обойдя Роджера Федерера. Всё это внушает тонны оптимизма перед Итоговым турниром года, который пройдёт в Лондоне через неделю. Там впервые за 20 лет сыграют аж два россиянина. В 2000 году в финальном турнире года выступили Марат Сафин и Евгений Кафельников, первый дошёл до полуфинала, второй — не вышел из группы. Сейчас есть все основания ожидать даже лучшего выступления от наших.

Даниил Медведев Aurelien Morissard/XinHua/Global Look Press

Почему бы и нет? Медведев находится в отличной форме. Когда он играет так, ему по силам обыграть кого угодно, включая Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Тем более что последний на закрытом харде никогда не показывал своей лучшей игры. Рафа, играя средне, может стать чемпионом, но если его и можно где-то ловить, то это в Лондоне, на арене «О2». В поединках со всеми остальными участниками Итогового турнира Даня будет фаворитом.

В отношении Рублёва тоже есть оптимизм, но чуть более сдержанный. Андрей прекрасно себя проявил в этом сезоне на маленьких турнирах, но он пока не стал игроком большой сцены: на «шлемах» и «мастерсах» его результаты всё ещё сильно отстают от ожиданий. Андрей обыгрывает тех, кто стоит ниже него в рейтинге и почти наверняка проигрывает тем, кто находится выше. А в Лондоне шесть из семи ребят будут выше него. Но рано или поздно его прорыв случится и на главных турнирах года. Почему бы этому не произойти уже на следующей неделе?