Медведев заявил, что ему смешно читать своих критиков

https://static.news.ru/photo/555b0e44-2d1a-11eb-bf2d-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: atptour/twitter.com

Российский теннисист Даниил Медведев после победы на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) заявил, что ему очень смешно читать о себе в соцсетях.

Работа идёт, иногда она даёт свои плоды, иногда нет, но было очень смешно читать комментарии и сообщения в «директ» соцсетей, что мне надо менять, как менять и как я перестал прогрессировать, — цитирует спортсмена ТАСС.

Триумфатор Лондона также рассказал, чем будет заниматься в межсезонье.

Теперь у меня есть время провести хорошую предсезонную подготовку и отдохнуть, скорее всего, дома, в Монако. Сейчас с этой ситуацией [пандемией] и перелётов особо нет, и много где карантин — отдыхать буду дома, — уточнил 24-летний Медведев.

Россиянин закончил сезон на четвёртой строчке мирового рейтинга, в его активе теперь девять титулов АТР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира ATP. В финальном матче Медведев разобрался с третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. На «харде» Лондона россиянин одержал пять побед в пяти матчах. Вместе с престижным титулом он получил максимальное количество рейтинговых очков (1500) и призовые деньги — $2,238 млн, что сейчас равняется 170 млн рублей.