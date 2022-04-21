Лондон, гудбай: почему российских теннисистов не пустили на Уимблдон

Теннис — один из видов спорта, где россиянам хоть как-то позволено соревноваться на международном уровне. ATP и WTA отказались только от использования флага и гимна страны, а также отстранили сборную России от командных турниров. В индивидуальных дисциплинах россияне продолжают выступать, но Уимблдон стал первым турниром, на который спортсменов не пустили по национальному признаку. Рассказываем подробнее о случившемся.

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20 апреля Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC) выпустили совместное заявление, в котором объявили о бане не только россиян, но и белорусов. Именно эти организации являются учредителями Уимблдона.

Мы разделяем всеобщее осуждение действий России и проанализировали наши обязательства перед игроками, теннисным сообществом и британской общественностью. Учитывая высокий статус Уимблдонского турнира в Великобритании и по всему миру, мы считаем себя обязанными принять участие в ограничении глобального влияния России, — так организаторы объяснили своё судьбоносное решение.

ATP и WTA синхронно осудили решение LTA и AELTC, но никакого влияния на англичан они оказать не могут. Это в футболе организаторы чемпионата мира не имеют возможности в обход ФИФА решать, какие сборные они хотят видеть у себя в стране, а какие — нет. В теннисе почва для самоуправства гораздо плодотворнее.

Реакционная политика

Помимо главных теннисных организаций решение об отстранении россиян и белорусов раскритиковали сами спортсмены, в том числе зарубежные. Одним из первых высказался первый номер мирового рейтинга серб Новак Джокович. Он решительно осудил происходящее на Украине, назвав это запрещённым словом из пяти букв, однако одновременно вступился и за представляющих Россию и Белоруссию теннисистов.

Я не могу поддержать решение организаторов турнира в Уимблдоне, мне кажется, оно сумасшедшее. Теннисисты не имеют к военным действиям никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам, — заявил Джокович.

С легендарным теннисистом согласился его коллега из Австралии Джон Миллман, который в соцсетях предложил организаторам вместо отстранения отдельных теннисистов пожертвовать всю прибыль от проведения Уимблдона Украине. По мнению спортсмена, такой поступок был бы более честным и эффективным.

В комментарии к Миллману ворвалась украинка Марта Костюк, которая назвала российских теннисистов весомой частью пропаганды, а их молчание — предательством. Спортсменка не уточнила, что делать с Андреем Рублёвым, который ещё 25 февраля маркером на камере написал просьбу остановить спецоперацию. Назвал он её, правда, немного по-другому.

Та же Костюк 20 апреля, ещё до официального решения организаторов Уимблдона, предложила протестировать россиян и белорусов на лояльность Украине. Среди вопросов были отношения спортсменов к военным действиям на украинской территории, а также к Владимиру Путину и Александру Лукашенко соответственно. В случае неправильных, по мнению Костюк, ответов игроков стоило немедленно дисквалифицировать.

Несколько дней назад в СМИ всплывала информация о введении подобного опроса для россиян и белорусов непосредственно организаторами Уимблдона, однако в Великобритании решили не разбираться в том, что кто думает, и отстранить всех разом.

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Звёздам тут не место

Отстранение россиян и белорусов от Уимблдона навредит не только самим подсанкционным спортсменам, но и уровню турнира. Особенно это касается мужской сетки, где у россиян сразу четыре представителя в топ-30. Даниил Медведев при определённых раскладах может к началу Уимблдона оказаться первой ракеткой мира, а Андрей Рублёв находится на восьмой позиции. 26-ю и 30-ю строчки соответственно занимают Карен Хачанов и Аслан Карацев.

У женщин на четвёртой строчке рейтинга WTA расположилась белорусская спортсменка Арина Соболенко, 18-й идёт её подруга по национальной команде Виктория Азаренко. Россиянок в топ-30 три. Это Анастасия Павлюченкова (15-е место), Дарья Касаткина (26) и Вероника Кудерметова (29).

Теперь всех перечисленных спортсменов заменят менее квалифицированные игроки, что скажется и на уровне конкуренции, и на зрительском интересе к Уимблдону. А главное, не очень понятно, как отстранение россиян и белорусов от турнира поможет добиться коллективному Западу политических целей.

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Уимблдон стал первым теннисным турниром, отказавшимся допускать россиян и белорусов. Сложно сказать, последуют ли примеру британцев организаторы «Ролан Гаррос», US Open и других менее статусных соревнований. Ясно лишь то, что российских поклонников спорта уже ничего не способно удивить.