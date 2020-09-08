Кафельников остро отреагировал на поведение Джоковича

https://static.news.ru/photo/b0035128-f1cc-11ea-9914-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кафельников Фото: yevgenykafelnikov/instagram.com

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников считает наказание первой ракетки мира Новака Джоковича справедливым. По его словам, спортсмен сознательно отбил мяч в сторону линейного арбитра во время матча в рамках Открытого чемпионата США (US Open).

На всех повторах видно, что он сознательно бьёт мяч в сторону судьи. Не в судью, а именно в сторону ударом средней силы. Возможно, он хотел, чтобы удар о стенку создал звук, на который судья обратил бы внимание. И поняла бы его раздражение. Джокович снят справедливо, и совершенно по делу, — приводит слова Кафельникова «Советский спорт».

Он также отметил, что, вероятно, Джокович не «осознавал возможные последствия», а арбитры в любом виде спорта являются неприкосновенными.

Первую ракетка мира Новака Джоковича дисквалифицировали после того, как он попал мячом в судью в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. После инцидента первая ракетка мира обратился к болельщикам с просьбой поддержать судью, писал NEWS.ru.