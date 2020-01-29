Роджер Федерер Роджер Федерер Фото: Peter Dovgan via www.imago-image.de/Global Look Press

Швейцарский теннисист Роджер Федерер оштрафован за нецензурное выражение во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против Тенниса Сандгрена.

Спортсмену предстоит выплатить штраф в размере $3000, сообщает Daily Express. Нецензурную лексику Федерера услышал арбитр на вышке.

В полуфинале турнира теннисист встретится с Новаком Джоковичем.

Ранее один из сотрудников службы безопасности Australian Open, который проходит в Мельбурне, задержал на входе в одно из помещений первую ракетку мира Рафаэля Надаля, потребовав пропуск, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях