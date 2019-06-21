https://static.news.ru/photo/780883bc-9410-11e9-9305-fa163e074e61_1024.jpg Ник Кирьос Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился своим мнением о конфликте с болельщиками после поражения от Феликса Оже-Альяссима на турнире в Лондоне.

Я играю на полную, а тут ещё идиоты-судьи и идиоты-болельщики. И со всем надо справляться одновременно. Они покупают билет и хотят смотреть теннис три с половиной часа. Мы играем меньше и они недовольны?, — приводит слова Кирьоса Tennis365.

Кирьос — победитель пяти турниров Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

Ранее News.ru писал, что в одном из эпизодов 24-летний теннисист сломал ракетку, за что получил предупреждение от рефери матча. После этого Кирьос бросил стул на корт, выругался на судью, собрал сумку и ушёл с корта.