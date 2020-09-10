Американского теннисиста наказали за неприличный жест в адрес Медведева

https://static.news.ru/photo/f6b8965c-f38c-11ea-bf9a-fa163e074e61_660.jpg Фрэнсис Тиафу Фото: instagram.com/bigfoe1998

Теннисиста из США Фрэнсиса Тиафу оштрафовали на $4 тыс. Причиной стал неприличный жест, который спортсмен показал в первом сете матча четвёртого круга против Даниила Медведева.

Инцидент произошёл после того, как россиянин выиграл очко. Встреча завершилась победой Медведева в трёх сетах со счётом 6:4, 6:1, 6:0.

После матча российский спортсмен заявил, что не заметил неприличного жеста в свой адрес.

Думал, он большой палец показал, но даже если средний, мы с ним друзья, поэтому это было в шутку, — сказал Медведев.

В 2019 году россиянин сам был оштрафован организаторами US Open. За неприличный жест в адрес болельщиков в матче третьего круга против испанца Фелисиано Лопеса он заплатил $4 тыс.

Ранее баскетболист «Индианы», выступающей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Майлз Тёрнер показал неприличный жест фанатским трибунам. Инцидент произошёл в матче с «Филадельфией» (113:101). Отправляясь на скамейку запасных, Тёрнер поднял руку со средним пальцем. За это спортсмену пришлось заплатить $15 тыс.