Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своём отношении к швейцарцу Роджеру Федереру.
Больше всего меня удивляет то, что он продолжает так выступать каждый день. Он дарит магию на корте. Как хорошо он готов физически и при этом столь грациозен. Он словно балерина со всей своей мощью. Он словно не прикладывает усилий, это невероятно, — приводит слова Уильямс «Чемпионат».
37-летний Федерер — самый титулованный теннисист в истории, на его счету 20 титулов на турнирах «Большого шлема», 310 недель в сумме на первом месте в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Кроме того, он — олимпийский чемпион 2008 года.
Встречу третьего раунда теннисного турнира в Уимблдоне между представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом и казахстанцем Михаилом Кукушкиным прервали из-за обморока женщины, которая находилась на трибунах, писал News.ru.