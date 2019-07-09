https://static.news.ru/photo/89b861c2-a239-11e9-9d9c-fa163e074e61_1024.jpg Серена Уильямс Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своём отношении к швейцарцу Роджеру Федереру.

Больше всего меня удивляет то, что он продолжает так выступать каждый день. Он дарит магию на корте. Как хорошо он готов физически и при этом столь грациозен. Он словно балерина со всей своей мощью. Он словно не прикладывает усилий, это невероятно, — приводит слова Уильямс « Чемпионат ».

37-летний Федерер — самый титулованный теннисист в истории, на его счету 20 титулов на турнирах «Большого шлема», 310 недель в сумме на первом месте в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Кроме того, он — олимпийский чемпион 2008 года.

Встречу третьего раунда теннисного турнира в Уимблдоне между представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом и казахстанцем Михаилом Кукушкиным прервали из-за обморока женщины, которая находилась на трибунах, писал News.ru.