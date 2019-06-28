https://static.news.ru/photo/66e23b32-9bcc-11e9-9d7e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

В загородном доме Наро-Фоминского района, арендованном для вечеринки спортсменов, найден труп 16-летнего российского теннисиста.

По случаю дня рождения одной из теннисисток кандидат в мастера спорта выпил несколько бокалов шампанского, после чего заявил о плохом самочувствии и ушёл спать, сообщает « Московский Комсомолец ».

Коллеги нашли тело молодого человека уже утром и не смогли разбудить. Спортсмены отрицают употребление запрещённых веществ.

На теле теннисиста не было обнаружено следов насильственных действий. Эксперты считают предварительной причиной смерти — отравление неизвестным веществом. Следственные органы проводят проверку по факту смерти спортсмена.

Умер легендарный латвийский автогонщик, ранее писал News.ru.