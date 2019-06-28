В загородном доме Наро-Фоминского района, арендованном для вечеринки спортсменов, найден труп 16-летнего российского теннисиста.
По случаю дня рождения одной из теннисисток кандидат в мастера спорта выпил несколько бокалов шампанского, после чего заявил о плохом самочувствии и ушёл спать, сообщает «
Коллеги нашли тело молодого человека уже утром и не смогли разбудить. Спортсмены отрицают употребление запрещённых веществ.
На теле теннисиста не было обнаружено следов насильственных действий. Эксперты считают предварительной причиной смерти — отравление неизвестным веществом. Следственные органы проводят проверку по факту смерти спортсмена.
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