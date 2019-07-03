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Михаил Щипанов
Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла соотечественнице Кори Гофф в первом раунде Уимблдона.
Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6.
Гофф — самая юная дебютантка основной сетки Уимблдона в Открытой эре (с 1968 года) — ей всего 15 лет.
Следующей соперницей американки станет словачка Магдалена Рыбарикова, обыгравшая белоруску Арину Соболенко.
Made for the big stage @CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq— Wimbledon (@Wimbledon) 1 июля 2019 г.
Made for the big stage @CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq
Ранее самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал News.ru неудачную попытку Шараповой вернуться на корт после пятимесячной паузы в карьере из-за хронической травмы плеча.
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Российская теннисистка Мария Шарапова, выбывшая из числа участниц Уимблдонского турнира в первом же раунде, объяснила причину досрочного завершения матча с француженкой Полин Пармантье.
У меня был тендинит (воспаление и дистрофия ткани. - News.ru) сухожилия в левом предплечье. Сегодня во втором сете это дало о себе знать, — сказала Шарапова в интервью после игры....
15-летняя теннисистка обыграла Винус Уильямс в первом круге Уимблдона