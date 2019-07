Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6.

Гофф — самая юная дебютантка основной сетки Уимблдона в Открытой эре (с 1968 года) — ей всего 15 лет.

Следующей соперницей американки станет словачка Магдалена Рыбарикова, обыгравшая белоруску Арину Соболенко.