https://static.news.ru/photo/6e10c9a0-9d7a-11e9-99cf-fa163e074e61_1024.jpg Кори Гофф и Винус Уильямс Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла соотечественнице Кори Гофф в первом раунде Уимблдона.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6.

Гофф — самая юная дебютантка основной сетки Уимблдона в Открытой эре (с 1968 года) — ей всего 15 лет.

Следующей соперницей американки станет словачка Магдалена Рыбарикова, обыгравшая белоруску Арину Соболенко.

Made for the big stage @CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4 #Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq — Wimbledon (@Wimbledon) 1 июля 2019 г.

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