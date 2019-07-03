Кори Гофф и Винус Уильямс Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла соотечественнице Кори Гофф в первом раунде Уимблдона.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6.

Гофф — самая юная дебютантка основной сетки Уимблдона в Открытой эре (с 1968 года) — ей всего 15 лет.

Следующей соперницей американки станет словачка Магдалена Рыбарикова, обыгравшая белоруску Арину Соболенко.

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