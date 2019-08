Трансляция отстыковки ведётся на сайте NASA из Центра управления космическими полётами в Хьюстоне. Ей руководят астронавты Ник Хейг и Кристина Кох. С помощью дистанционного манипулятора Canadarm2 они отвели корабль от станции, а в 12:15 по времени восточного побережья США (19:15 мск) захваты манипулятора были отведены от корабля, и он начал удаляться от МКС.

Departure confirmed! @NorthropGrumman ’s #Cygnus cargo spacecraft was released from the @Space_Station at 12:15pm ET as our orbiting laboratory was flying 260 miles over the Pacific Ocean. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi Ask questions using #askNASA pic.twitter.com/gTjfjUSsVm