Грузовой корабль Cygnus отстыковался от американского модуля Unity на МКС. Он доставил на орбиту 3447 кг полезного груза.
Трансляция отстыковки ведётся на сайте NASA из Центра управления космическими полётами в Хьюстоне. Ей руководят астронавты Ник Хейг и Кристина Кох. С помощью дистанционного манипулятора Canadarm2 они отвели корабль от станции, а в 12:15 по времени восточного побережья США (19:15 мск) захваты манипулятора были отведены от корабля, и он начал удаляться от МКС.
Корабль принадлежит частной компании Northrop Grumman. В середине апреля Cygnus доставил на орбиту необходимые для научных экспериментов инструменты и продукты питания для обитателей станции. Среди запланированных с помощью присланного с Земли груза опытов есть и эксперименты, связанные со старением и иммунной реакцией, писал News.ru.