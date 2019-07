https://static.news.ru/photo/b3ec8102-b38d-11e9-875c-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот Los Angeles Times

Компания Google выпустила обновление для браузера Chrome (76.0.3809.87). Одно из существенных изменений разрешает пользователям беспрепятственно получать доступ к платным материалам на сайтах различных изданий.

Лазейка, которая не позволяет идентифицировать пользователей и помогает преодолеть пэйволл и ограничение просмотров статей, работает в режиме инкогнито.

News.ru проверил нововведение и обнаружил, что теперь браузер открывает доступ к платным материалам, но далеко не на всех сайтах. Так, ограничения были сняты у The New York Times и Los Angeles Times, но The Wall Street Journal и в режиме инкогнито оповестил о необходимости оформить подписку.

скриншот Los Angeles Times

Обновление также установило по умолчанию блокировку flash-элементов на сайтах и добавило для разработчиков возможность автоматического включения тёмной темы.

Ранее News.ru сообщал, что Google обязана выплатить 100 тысяч рублей в качестве штрафа за распространение рекламы по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ. Соответствующее решение приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).