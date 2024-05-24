«Такое хоронят раньше»: IT-эксперт объяснил, что погубило ICQ IT-эксперт Мясоедов: мессенджер ICQ превратился в рудимент

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Мессенджер ICQ превратился в рудимент с развитием социальных сетей и альтернативных программ, считает IT-эксперт Павел Мясоедов. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что такого рода продукты «обычно хоронят раньше». По его словам, программу можно было развивать дальше и дотянуть до массового распространения, но другие мессенджеры задвинули ICQ.

То, что ICQ до сих пор живет, — это показатель инертности крупных технологических компаний. Иначе говоря, такого рода продукты обычно хоронят раньше. ICQ — это рудимент, атавизм. Эту технологию можно было развивать дальше, дотянуть до массового распространения мессенджеров, попытаться предложить рынку что-то альтернативное, но, к сожалению, этого не произошло. Мессенджеры начали развиваться и задвинули ICQ, — пояснил Мясоедов.

Эксперт уточнил, что ICQ был культовым мессенджером в свое время благодаря возможности вести быструю переписку с конкретным пользователем. Он отметил, что у приложения также был приятный звук при получении сообщений, который многие пользователи помнят до сих пор.

Быстрая система обмена сообщениями, при этом использовали правильных маркетологов, приятные звуки полученных сообщений, которые до сих пор помнят пользователи. Может быть, современному поколению этот звук уже будет не знаком, — заявил Мясоедов.

Ранее стало известно, что корпорация VK планирует закрыть мессенджер ICQ с 26 июня. Там хотят развивать «VK Мессенджер» для пользователей и корпоративный сервис VK WorkSpace — для бизнеса. Последнее масштабное обновление ICQ было проведено на фоне самоизоляции из-за пандемии COVID-19 четыре года назад.