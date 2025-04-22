IT-эксперт рассказал, какие системы могут дать сбой из-за магнитных бурь IT-эксперт Скаржинский: магнитные бури могут вызвать сбои в работе GPS

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Магнитные бури могут вызвать сбои в работе GPS, заявил NEWS.ru гендиректор компании — разработчика компьютерного программного обеспечения Николай Скаржинский. По его словам, также возможны проблемы с радиооборудованием и помехи в электросетях.

Магнитные бури действительно могут оказывать влияние на чувствительные системы, связанные со связью, навигацией и спутниковыми коммуникациями. Например, в периоды сильных геомагнитных возмущений возможны временные сбои в работе GPS, радиооборудования, а также незначительные помехи в электросетях, — сказал Скаржинский.

Он добавил, что для большинства людей и обычной техники в повседневной жизни магнитные бури не представляют серьезной угрозы. По словам IT-эксперта, современные технологии и системы защищены от подобных воздействий, а службы мониторинга заранее предупреждают о рисках.

Поэтому можно сказать, что при соблюдении стандартных мер предосторожности магнитные бури не несут большой опасности. Тем более, что речь идет о буре G2 — это средний уровень, который обычно вызывает лишь незначительные сбои и не представляет серьезной угрозы для инфраструктуры, — объяснил Скаржинский.

Ранее специалисты Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики сообщили, что в конце апреля россиян ожидают несколько магнитных бурь. По словам ученых, геомагнитные возмущения начались с полудня 21 апреля. Вероятность того, что к вечеру эти возмущения перерастут в магнитные бури второго уровня, достигала 80%