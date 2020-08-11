«Яндекс» сообщил о запуске единой платформы для самозанятых

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«Яндекс» проинформировал о запуске единой платформы и приложения «Яндекс.Про» для содействия самозанятым, следует из сообщения компании.

Так, новая платформа поможет курьерам, водителям, репетиторам, мастерам по ремонту и другим специалистам быстрее находить подработку, а также вести учёт доходов.

С её помощью можно будет найти работу на весь день или на несколько часов. Так, самозанятый работник сможет выбирать род занятий в соответствии с квалификацией, передаёт ТАСС.

На сегодняшний день платформа «Яндекс.Про» объединяет сотни тысяч водителей и автокурьеров, выполняющих заказы «Яндекс.Такси». В скором времени к ним присоединятся курьеры «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки», также платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты «Яндекс.Услуг» и исполнители заданий в «Яндекс.Толоке».

Как уточняется, к платформе могут подключиться физические лица и индивидуальные предприниматели. Приложение позволяет в кратчайшие сроки пройти регистрацию в качестве самозанятого и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог», чтобы все платежи и налоги перечислялись в автоматическом порядке. «Яндекс.Про» можно скачать в Google Play и AppStore.

Ранее NEWS.ru писал, что сервис «Яндекс.Такси» открыл доступ водителям ряда регионов к рейтингу пассажиров. Ранее они могли лишь выставлять оценки клиентам, не зная общего результата. Система пока работает в тестовом режиме.

Рейтинг пассажира отображается только в водительском приложении «Таксометр» во время приёма заказа. Эта информация никогда не появится в публичном доступе.