«Яндекс.Новости» начали маркировать публикации изданий-иноагентов

«Яндекс.Нoвости» начали маркировать публикации признанных иностранными агентами изданий. Информацию об этом распространил правозащитный проект «Сетевые Свободы», сообщает «Мeдиазона» (признана в России иноагентом).

Теперь после заголовка внесённых в соответствующий реестр CМИ стоит маркер «Иностранный агент» и расширяющая стрелка со словами: «Данное сообщение создано/распространено иностранным CМИ, выполняющим функции иностранного агента». Согласно российскому законодательству, иностранные агенты должны ставить пометку о своём статусе на каждом сообщении и материале на сайтах CМИ и в социальных сетях.

Обязанность только у СМИ в законе о СМИ, «Яндекс» СМИ не является, так что инициативно, — уточнил правовой аналитик проекта Станислав Селезнёв.

Позже «Яндeкс.Новости» дали комментарий NEWS.ru.

В соответствии с п. 7 ч. 1 Ст. 10.4 закона «Об информации» мы обязаны выполнять положения о порядке распространения СМИ и маркировки сообщения от изданий, признанных иностранными агентами, — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование скорректировать закон об иноагентах. По его словам, приступать к обсуждению возможных изменений в закон об иноагентах можно только после начала работы нового состава Госдумы, в деловом ключе и без эмоций. Этому будут способствовать в том числе и уже сформированные предложения.

Минюст начал регулярно признавать издания иностранными агентами — этот статус получили VTimes (сейчас закрыто), The Insider, «Важные истории», «Дождь» и «Медиазона», а также десятки журналистов.