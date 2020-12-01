Операционная система Windows 10 начнёт обновляться по-новому

https://static.news.ru/photo/be9eb182-33e4-11eb-bf77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Windows/facebook.com

Принцип обновлений операционной системы Windows 10 в 2021 году будет изменён. Теперь апдейты будут приходить на компьютеры не только с большими обновлениями.

Помимо традиционных больших пакетов нововведений, которые пользователи традиционно получают дважды в год — весной и осенью, появится и новая система обновлений Experience Pack. Это будут модульные обновления с критически важными функциями для операционки, передаёт Windowslatest со ссылкой на собственные источники.

Таким образом, десятая версия Windows перейдёт на модульный принцип, позволяющий порционно получать компоненты оболочки и новые функции для более быстрого их интегрирования в систему.

Новая система обновлений будет работать для системы версии 20H2 и всех последующих.

В первом пакете изменений предполагаются функция наброска на фрагменте экрана и разделение виртуальной клавиатуры в портретном режиме на сенсорных экранах.

Ранее, как писал NEWS.ru, корпорация Microsoft объявила о принудительном обновлении устаревших версий операционных систем Windows. В компании объяснили, что это делается во избежание проблем с совместимостью оборудования в будущем.

При этом разработчики решили синхронизировать десктопную версию Windows 10 с операционной системой мобильных устройств Android. Таким образом, у пользователей появится возможность открывать приложения со смартфона на персональном компьютере.