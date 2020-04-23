WhatsApp изменил ограничения в видеозвонках

Разработчики мессенджера WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых видео — и аудиозвонках. Вместо прежних четырёх переговорщиков, теперь участвовать в разговоре могут восемь пользователей.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что WhatsApp вводит новые меры по борьбе с распространением дезинформации, связанной с пандемией COVID-19. Разработчики ограничили пересылку сообщения, если его отправляли пяти пользователям и более.
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