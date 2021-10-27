«ВКонтакте» усовершенствует персонализацию в мобильном приложении

В социальной сети «ВКонтакте» появится персонализация двух разделов: навигации и «Сервисов». Подстройку под интересы пользователя обеспечат алгоритмы машинного обучения, сообщает пресс-служба социальной сети.

Пользователи «ВКонтакте» общаются, учатся, работают, развлекаются, занимаются творчеством и бизнесом — спектр и число задач, решаемых в нашей социальной сети, растёт. Наша цель — сделать жизнь пользователей лучше, чтобы каждый мог с комфортом решать в приложении любые свои задачи, — рассказала генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова.

Она добавила, что за прошлый год было запущено более 220 обновлений и становится актуальным усиление персонализации. В социальной сети хотят учитывать предпочтения пользователей, предлагая им сервисы.

Большинство новых функций появятся в версии 7.0, которая будет доступна в App Store и Google Play в ближайшие дни.

Ранее во «ВКонтакте» заработал автоматический перевод публикаций с русского языка на английский. Функция позволит русскоязычному контенту стать более доступным для пользователей из других стран.