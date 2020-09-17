В Самаре придумали, как сделать 3D-печать металлом дешевле в девять раз

https://static.news.ru/photo/65447522-f8bb-11ea-90f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Самарский университет

Студент Самарского университета им. Королёва создал технологию, благодаря которой 3D-печать металлом можно сделать в девять раз дешевле.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза. По её данным, разработка получила российский патент, в ней применяется технология плавки металла методом индукционного нагрева. Именно это делает затраты на печать ниже в девять и более раз по сравнению с существующими аналогами.

Магистрант Самарского университета имени Королёва Сергей Репин разработал технологию, которая позволит создавать эффективные и дешёвые в использовании 3D-принтеры, печатающие металлом, — сообщили в пресс-службе.

По словам самого Репина, прототип печатающей головки и экспериментальный стенд принтера уже готовы. На данный момент проводятся испытания по печати алюминием и его сплавами. В дальнейшем изобретатель планирует освоить печать и другими металлами. Свой проект он назвал RepInHeat 3D. Принтер весит 300 кг, то есть гораздо меньше аналогов, точность его печати составляет 0,2–0,5 миллиметра. Конструкция сделана модульной, что повышает её мобильность, передаёт РИА Новости.

В вузе сообщили, что в случае промышленного производства этого принтера, его стоимость составит около 4,7 млн рублей. При этом средняя рыночная цена принтеров такого класса выше в два — три раза. Кроме того, эксперты отмечают высокий уровень безопасности при эксплуатации RepInHeat 3D.

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