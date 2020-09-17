В Самаре придумали, как сделать 3D-печать металлом дешевле в девять раз

Студент Самарского университета им. Королёва создал технологию, благодаря которой 3D-печать металлом можно сделать в девять раз дешевле.
Об этом сообщили в пресс-службе вуза. По её данным, разработка получила российский патент, в ней применяется технология плавки металла методом индукционного нагрева. Именно это делает затраты на печать ниже в девять и более раз по сравнению с существующими аналогами.
Магистрант Самарского университета имени Королёва Сергей Репин разработал технологию, которая позволит создавать эффективные и дешёвые в использовании 3D-принтеры, печатающие металлом, — сообщили в пресс-службе.
По словам самого Репина, прототип печатающей головки и экспериментальный стенд принтера уже готовы. На данный момент проводятся испытания по печати алюминием и его сплавами. В дальнейшем изобретатель планирует освоить печать и другими металлами. Свой проект он назвал RepInHeat 3D. Принтер весит 300 кг, то есть гораздо меньше аналогов, точность его печати составляет 0,2–0,5 миллиметра. Конструкция сделана модульной, что повышает её мобильность,
В вузе сообщили, что в случае промышленного производства этого принтера, его стоимость составит около 4,7 млн рублей. При этом средняя рыночная цена принтеров такого класса выше в два — три раза. Кроме того, эксперты отмечают высокий уровень безопасности при эксплуатации RepInHeat 3D.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Сингапуре искусственный интеллект создал слепок ключа, ориентируясь на звук, с которым он входит в замочную скважину и смещает подвижные штифты. Нейросеть записывает этот звук и на основе его анализа система создаёт слепок для 3D-печати.
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