В мессенджере WhatsApp появились групповые звонки

https://static.news.ru/photo/dde5efe0-8955-11ea-8cda-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Возможность совершения групповых аудио- и видеоконференций появилась в мессенджере WhatsApp.

По данным Hi-tech, разработчики тестировали эту функцию в течение недели. Теперь принять участие в групповом звонке смогут до восьми человек. Раньше стать участниками конференции могли не более четырёх человек.

Для того чтобы совершить групповой звонок, нужно нажать на кнопку звонка, выбрать формат конференции и добавить участников. При этом у всех приглашённых пользователей приложение должно быть обновлено до последней версии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что третья сторона имеет такие же возможности прослушивать переговоры через мессенджеры, как и при обычной голосовой связи. Об этом заявил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.