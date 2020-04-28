В мессенджере WhatsApp появились групповые звонки

Возможность совершения групповых аудио- и видеоконференций появилась в мессенджере WhatsApp.
По данным Hi-tech, разработчики
Для того чтобы совершить групповой звонок, нужно нажать на кнопку звонка, выбрать формат конференции и добавить участников. При этом у всех приглашённых пользователей приложение должно быть обновлено до последней версии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что третья сторона имеет такие же возможности прослушивать переговоры через мессенджеры, как и при обычной голосовой связи. Об этом заявил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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