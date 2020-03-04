https://static.news.ru/photo/967314a0-2cb5-11ea-94c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Twitter приступит к тестированию собственного аналога «Историй». Новый формат пока доступен бразильским пользователям — они могут загружать изображение или ролики в виде так называемых Fleets, которые пропадают через 24 часа.

AlÃ´ alÃ´, testando

Estamos experimentando uma nova forma de vocÃª "pensar alto" no Twitter, sem curtidas, Retweets ou comentÃ¡rios pÃºblicos. O nome disso Ã© Fleets. Quer saber do melhor? Eles desaparecem depois de 24 horas. pic.twitter.com/TZEG76zjsA — Twitter Brasil (@TwitterBrasil) March 4, 2020

Круглые иконки, как и в Instagram, расположены в приложении над лентой. Fleets, если профиль публичный, будут доступны всем пользователям, но такой контент нельзя лайкнуть, ретвитнуть или ответить на него. Вместо этого юзер может ответить на него смайликом или написать личное сообщение. «Истории» Twitter также нельзя будет встроить на внешний сайт.

Разработчики разрешат публиковать в Fleets фотографии, GIF-файлы и видео. Ролики будут ограничены по продолжительности — не дольше 2 минут и 20 секунд или не больше 512 МБ, сообщает TechCrunch.

Для перехода к следующей «истории» пользователю нужно свайпнуть вниз, к другому человеку — свайпнуть влево. Однако, как уточнили в компании, эти жесты могут измениться в зависимости от полученных отзывов.

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