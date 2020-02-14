Telegram подготовил праздничное обновление в честь Дня святого Валентина. Команда обновила функцию «Люди рядом», которая теперь показывает находящихся рядом пользователей мессенджера.
По словам разработчиков, обновление позволит встретить новых друзей или организовать встречу. Юзеры в настройках Telegram смогут сделать свой аккаунт публичным и начать общение с другими.
Авторы также добавили праздничные анимированные эмодзи, переработали страницу профиля и упростили просмотр медиа.
Ранее NEWS.ru рассказал, что мобильные операторы отчитались Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации «закона об изоляции Рунета» во второй половине ноября на Урале.
Представители компаний сообщили, что в рамках учений не удалось заблокировать мессенджер Telegram из-за используемых прокси-серверов с собственным криптографическим протоколом передачи зашифрованного сигнала.
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