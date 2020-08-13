США обвинили ГРУ в создании шпионской программы Drovorub

Спецслужбы США — Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) — обвинили Главное управление Генерального штаба ВС РФ (более известно под своим старым названием — Главное разведывательное управление, ГРУ) в создании вредоносной компьютерной программы Drovorub.
Об этом
В докладе утверждается, что Drovorub даёт злоумышленникам возможность наладить прямую коммуникацию заражённого компьютера с инфраструктурой контролирующего сервера. С помощью этой процедуры можно скачивать и загружать файлы, выполнять на захваченном компьютере команды, перенаправлять трафик и реализовывать технику избежания обнаружения.
Drovorub представляет угрозу национальной безопасности США, Пентагону и основным клиентам оборонной промышленности, заключают авторы доклада. В документе не приводится каких-либо доказательств существования программы.
Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в кибератаках на территории США.
Как передавал NEWS.ru, в июле Европейский союз наложил санкции на граждан России и Китая. Причиной стали осуществляемые этими людьми кибератаки. Ограничения коснулись четырёх россиян и Главного центра спецтехнологий Генерального штаба Вооружённых сил РФ, а также двоих граждан КНР и двух компаний из этой страны.
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