США обвинили ГРУ в создании шпионской программы Drovorub

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Спецслужбы США — Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) — обвинили Главное управление Генерального штаба ВС РФ (более известно под своим старым названием — Главное разведывательное управление, ГРУ) в создании вредоносной компьютерной программы Drovorub.

Об этом говорится в докладе, выпущенном на сайте АНБ. Авторы документа заявляют, что подразделение 26165 85-го Главного центра спецтехнологий ГРУ, которое часто связывают с хакерскими группировками Fancy Bear, Stronitum и APT 28, внедряет сделанную под операционную систему Linux программу Drovorub в рамках кампании кибершпионажа.

В докладе утверждается, что Drovorub даёт злоумышленникам возможность наладить прямую коммуникацию заражённого компьютера с инфраструктурой контролирующего сервера. С помощью этой процедуры можно скачивать и загружать файлы, выполнять на захваченном компьютере команды, перенаправлять трафик и реализовывать технику избежания обнаружения.

Drovorub представляет угрозу национальной безопасности США, Пентагону и основным клиентам оборонной промышленности, заключают авторы доклада. В документе не приводится каких-либо доказательств существования программы.

Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в кибератаках на территории США.

Как передавал NEWS.ru, в июле Европейский союз наложил санкции на граждан России и Китая. Причиной стали осуществляемые этими людьми кибератаки. Ограничения коснулись четырёх россиян и Главного центра спецтехнологий Генерального штаба Вооружённых сил РФ, а также двоих граждан КНР и двух компаний из этой страны.