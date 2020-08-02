СМИ: в Microsoft передумали покупать TikTok

https://static.news.ru/photo/0a9ee018-d484-11ea-83d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Американская компания Microsoft приостановила переговоры c китайской ByteDance, владеющей сервисом TikTok, о приобретении доли американского подразделения соцсети.

Переговоры отложены до объявления позиции Белого дома. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о возможном запрете TikTok в США. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания отметил, что в Вашингтоне ещё оценивают дальнейшую политику в отношении TikTok. Не исключено, что китайское приложение объявят угрозой для нацбезопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания ByteDance решила отказаться от доли в американском подразделении разработанной ею социальной сети TikTok, чтобы избежать блокировки приложения на территории Соединённых Штатов. Компания пыталась сохранить миноритарную долю в приложении, но Белый дом не согласился с такими условиями.