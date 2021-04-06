«Ростелеком» и «Сбер» создадут СП для развития биометрии в экономике

https://static.news.ru/photo/f1c96248-9783-11eb-bdaf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Ростелеком» и «Сбер» планируют создать совместное предприятие (СП) для развития цифровых технологий идентификации, включая биометрию, в том числе и в сфере экономики. Стороны уже подписали предварительное соглашение после договорённости руководителя «Сбера» Германа Грефа и президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. Ведомства объединят усилия и экспертизу для ускорения перевода различных услуг в электронный формат.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, СП крупнейших компаний призвано решить задачу разработки и внедрения технологии идентификации в разных секторах экономики. Он добавил, что основная миссия СП — обеспечение безопасности и защищённости граждан РФ, говорится на официальном сайте «Ростелекома».

Созданное нами совместное предприятие будет развивать системы идентификации, электронного взаимодействия и защиты от любого вида мошенничества. Это повысит уровень доверия граждан к цифровым сервисам и будет иметь важное значение для развития экономики в целом, — отметил Греф.

Топ-менеджер уверен, что моментальная и надёжная идентификация позволит создать защищённую и комфортную среду для населения и бизнесменов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ассоциация больших данных, включающая «Яндекс», Сбербанк, «Ростелеком», «Магнит», «МегаФон», представит сервис для анализа действий туристов в регионах. Обезличенные данные, которые будут поступать от телеком-компаний, банков, операторов фискальных данных и иных источников, позволят ассоциации определить потребности путешественников в том или ином российском регионе и устанавливать их нереализованный спрос.