Россияне смогут заказывать еду через сторис Instagram

https://static.news.ru/photo/68fcfba7-aaa0-4cba-ae6f-7eeaa44dd8fe_660.jpg Фото: pixabay.com

Социальная сеть Instagram запускает в России функцию заказа еды в рамках кампании по поддержке малого бизнеса.

С 3 июня организации общепита смогут добавить новую кнопку в обновлённом мобильном приложении или опубликовать сторис со стикером «Закажи еду от...», сообщает администрация соцсети. Нажав на кнопку на странице компании или на стикер в сторис, пользователи попадут на сайт партнёра по доставке и смогут оформить заказ. Соцсеть даст возможность делиться сторис с новым функциональным стикером.

Ранее в сторис Instagram появился стикер «Поддержим малый бизнес», который позволяет по нажатию упоминать аккаунты компаний и показывать их подписчикам в режиме предпросмотра.

Как ранее сообщал NEWS.ru, компания Facebook Inc., которая владеет Instagram, решила выделить $100 млн на поддержку СМИ в условиях кризиса.