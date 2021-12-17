Российские компании остались недовольны работой отечественных процессоров

Крупнейшие российские потребители серверного оборудования остались недовольны вычислительной техникой на отечественных процессорах, заявив об этом на совещании в Минцифры 9 декабря. Их не устроила низкая производительность, высокое энергопотребление и неконкурентная по сравнению с зарубежными аналогами цена оборудования. Сами производители считают достаточным уже то, что их сервера работают, пишет «Коммерсант».

На совещании в Минцифры присутствовали представители крупнейших потребителей серверов, включая «Ростелеком», департамент информационных технологий, Москвы, ВТБ, «Росатом», «Ростех», АК АЛРОСА, «Сбер» и «Почта России». Они заявили о дороговизне, недостаточной производительности и низкой энергоэффективности серверов на российских процессорах.

Они отметили, что готовы переходить на отечественную технику, только если она будет справляться со всеми сценариями использования и окажется не дороже зарубежных аналогов, — заявил источник, знакомый с ходом совещания.

В Минцифры заявили, что «в целом» участники позитивно оценили динамику развития российских решений и готовы участвовать в совершенствовании продуктов, а с выходом новых процессоров «Байкал Электроникс» отечественные сервера смогут серьёзно потеснить зарубежные уже в 2023–2025 годах. В «Ростехе» добавили, что замена импортной микропроцессорной базы на отечественную неизбежна, так как связана с безопасностью и устойчивостью критической IT-инфраструктуры, а переходный этап не обходится без сложностей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в срок до 1 июля 2022 года установить требования о преимущественном использовании отечественного софта в критической инфраструктуре. На руководителей госкомпаний будет возложена соответствующая персональная ответственность.

Ранее сообщалось, что объём рынка офисного программного обеспечения в России может к 2026 году составить 59 млрд рублей, доля российских разработчиков на нём к этому времени составит 40% против сегодняшних 7%. Тенденция к этому наблюдается в связи с импортозамещением, ростом рисков при использовании программного обеспечения, созданного западными организациями, и ростом его стоимости в связи с санкциями.