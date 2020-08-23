Скоростной ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полёт

https://static.news.ru/photo/0b9f7b4a-e536-11ea-b6c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Ракетоносец Ту-95МСМ (по классификации НАТО — «Медведь») совершил первый полёт. Об этом сообщают в Объединённой авиастроительной корпорации.

Ту-95МСМ является модернизацией версии Ту-95МС-16. Двигатель машины заменен на модификацию НК-12МВМ с винтами АВ-60Т. «Медведи» также оснащены новым бортовым комплектом обороны «Метеор-НМ2». Машины смогут нести на подвеске до восьми стратегических крылатых ракет «воздух — земля» Х-101 или Х-102 с термоядерной боеголовкой.

Ту-95 является самым скоростным турбовинтовым самолётом в мире. Благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолётов, машина лучше скрыта от спутников системы SBIRS, которая следит за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам. Дальность ракет позволяет «Медведю» атаковать цели за пределами радиуса действия любых систем ПВО.