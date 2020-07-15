Проверенные аккаунты Twitter снова работают после взлома

https://static.news.ru/photo/19535b6c-c727-11ea-bec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взлом аккаунтов пользователей Twitter заставил техническую службу соцсети на несколько часов заблокировать для пользователей возможность пользоваться сервисом.

Этого времени компании хватило, чтобы устранить твиты, отправленные злоумышленниками, и вернуть под контроль многие весьма заметные (в том числе верифицированные) аккаунты. В настоящее время некоторым аккаунтам возвращена возможность твитить, сообщает Reuters.

Отмечается, что подлинным владельцам в Twitter гарантировали безопасный доступ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что однотипные сообщения с предложением заработать биткоины появились в Twitter десятков богатых и знаменитых людей США. Всего под контролем хакеров оказались более 50 крупных аккаунтов соцсети. Основатель и глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания-владелец сервиса микроблогов расскажет подробности взлома. По его словам, они появятся, когда придёт полное понимание инцидента.