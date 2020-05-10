Приложение для отслеживания заражённых COVID установят свыше 50% британцев

https://static.news.ru/photo/205a8c38-92a6-11ea-8321-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более половины (52%) жителей Великобритании готовы установить на свои смартфоны приложение для отслеживания перемещения лиц, заражённых коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого СМИ.

Мнение экспертов данному поводу разделились. Одни считают, что такого количества пользователей вполне достаточно для эффективности программы. Другие утверждают, что ею должны пользоваться не менее 60% населения, чтобы темпы распространения инфекции действительно снижались в масштабах страны.

Приложение пока находится в стадии тестирования. Из-за ряда технически трудностей, власти рассматривают запасной вариант – использование похожих программ от Apple и Google, сообщает The Observer.

Ранее NEWS.ru писал, что в Бельгии создали систему для отслеживания контактов людей с коронавирусом. Она основана на работе трёх колл-центров. Власти сочли это более корректным по сравнению с применением мобильного приложения.

В мире более 4 млн инфицированных COVID-19, свыше 279 тысяч погибли, более 1,3 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 209,6 тысячи случаев заражения. Более 34 тысячи человек выздоровели, 1,9 тысячи умерли. В Москве более 109 тысяч заболевших, свыше 13 тысяч выздоровели, 1068 скончались.