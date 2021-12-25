Российское правительство выделит деньги для создания синхротрона «СИЛА»

Российское правительство решило выделить более 140 млрд рублей для создания новейшего синхротрона «СИЛА», сообщает пресс-служба кабинета министров. Планируется, что новый синхротрон не будет иметь аналогов в мире, а по многим параметрам установка будет превосходить проектируемые международные приборы. Ожидается, что «СИЛА» поможет совершить прорыв в био- и нанотехнологиях. Срок ввода синхротрона в эксплуатацию — 2033 год.

Более 140 млрд рублей будет направлено в течение ближайших 10 лет на создание нового перспективного источника синхротронного излучения под названием «СИЛА»​. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

Все работы по проектированию и строительству синхротрона должны пройти в подмосковном городе Протвино на базе Института физики высоких энергий имени А. А. Логунова, входящего в состав Курчатовского института.

За счёт федерального финансирования будут созданы экспериментальные станции, лаборатории, ускорительно-накопительный комплекс, лазер на свободных электронах, центр обработки данных, а также построен комплекс зданий и сооружений для размещения персонала и оборудования, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, — отмечается в сообщении.

В апреле 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из федерального бюджета 13 млрд рублей на модернизацию Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ) в Москве. Работы планируют завершить до 2025 года.