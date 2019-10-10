https://static.news.ru/photo/a4f86d30-eb25-11e9-afbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Почта Mail.ru выпустила руководство о безопасном общении в Сети. Оно должно помочь пользователям распознать уловки мошенников, уберечь данные и узнать о способах защиты информации, к которым прибегают современные интернет-сервисы.

Одним пользователям наши советы помогут понять, как устроены защитные механизмы онлайн-сервисов, а другим — проверить или подтянуть свой уровень знаний о кибербезопасности, — прокомментировал директор по продукту Почты Mail.ru Иван Мыздриков.

Сборник включает описание механизмов безопасности Почты и два раздела с советами. Оба блока представляют собой слайдеры (карусели) с карточками. Первый включает в себя лайфхаки для пользователей почтового сервиса, второй блок — основные правила цифровой гигиены, актуальные для разных онлайн-площадок.

Кроме того, почтовый сервис объясняет работу механизмов защиты платёжных данных. В частности, система распознаёт фишинговые письма, якобы отправленные от имени сервиса, банков или онлайн-магазинов, и отсылает их в спам.

Ранее News.ru рассказал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mail.ru Group, Alibaba и «МегаФон» завершили сделку по созданию AliExpress Россия. Совместное предприятие будет работать в сфере социальной электронной коммерции в РФ и странах СНГ.