Парад Победы впервые снимали со спецэффектами

https://static.news.ru/photo/c3e852ea-b61e-11ea-b9ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время трансляции торжеств по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне первый раз за всю историю съёмок были применены новейшие технологии в области компьютерной графики.

Особенно зрителям запомнился момент, когда камера «влетела» в дуло танка. Сначала был снят общий план, а потом камера буквально прошла через боевую машину и показала, что происходит внутри этой военной техники.

Именно тут и применялась компьютерная графика, но склейка была настолько незаметна, что эти кадры вызвали множество восхищённых комментариев у пользователей соцсетей.

Ещё одним ярким моментом с использованием спецэффектов стала съёмка авиационной части Парада. В тот момент, когда группы истребителей «Русские витязи» и «Стрижи» показывали фигуры высшего пилотажа, камера сначала взяла крупный план сопла двигателя самолёта, а потом «вылетела» из него и стала постепенно отдаляться.

24 июня на брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Среди военной техники были легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100, а также 200 единиц современной техники. Кроме того, на Параде впервые были представлены примерно 20 образцов новых вооружений. Среди них три вида зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 «Тосочка», боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ БМП «Курганец-25», глубоко модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», береговые ракетные комплексы «Бал», БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», а также зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» и С-300В4, бронетранспортёры «Бумеранг».

Как писал NEWS.ru, показавший кулак после слов Путина на параде Победы ветеран попал на видео.