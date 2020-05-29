Отложенные публикации появились в Twitter

Они могут сделать это с помощью значка календаря в нижней части окна создания. Ранее юзерам для отложенной публикации приходилось использовать сторонние приложения Buffer и TweetDeck.
Разработчики также добавили функцию сохранения недописанного твита: юзеры могут найти сообщение в черновиках, закончить его и отправить в любой удобный для них момент.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Twitter продолжит помечать записи, которые покажутся недостоверными, специальным знаком. Об этом заявил глава компании Джек Дорси на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом.