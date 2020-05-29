Технологии

Отложенные публикации появились в Twitter

11:53, 29 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Команда Twitter объявила о появлении новых функций в веб-версии соцсети. Пользователи получили возможность опубликовать сообщение в определённое время.

Они могут сделать это с помощью значка календаря в нижней части окна создания. Ранее юзерам для отложенной публикации приходилось использовать сторонние приложения Buffer и TweetDeck.

Разработчики также добавили функцию сохранения недописанного твита: юзеры могут найти сообщение в черновиках, закончить его и отправить в любой удобный для них момент.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Twitter продолжит помечать записи, которые покажутся недостоверными, специальным знаком. Об этом заявил глава компании Джек Дорси на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

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