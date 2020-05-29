Отложенные публикации появились в Twitter

https://static.news.ru/photo/dd87f9ba-a18a-11ea-aacd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Команда Twitter объявила о появлении новых функций в веб-версии соцсети. Пользователи получили возможность опубликовать сообщение в определённое время.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal — Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020

Они могут сделать это с помощью значка календаря в нижней части окна создания. Ранее юзерам для отложенной публикации приходилось использовать сторонние приложения Buffer и TweetDeck.

Разработчики также добавили функцию сохранения недописанного твита: юзеры могут найти сообщение в черновиках, закончить его и отправить в любой удобный для них момент.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Twitter продолжит помечать записи, которые покажутся недостоверными, специальным знаком. Об этом заявил глава компании Джек Дорси на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом.