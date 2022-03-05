«Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с агрессивными комментариями

Социальная сеть «Одноклассники» запустила нейросеть для борьбы с агрессивными комментариями и разжиганием розни, сообщает пресс-служба соцсети. Система будет оценивать тексты и изображения в комментариях и выдавать оценку модераторам.

Призывы к разжиганию ненависти и ксенофобии и угрозы пользователям будут блокироваться . В случае шокирующего содержания и актов насилия изображения в комментариях будут удаляться после проверки.

Нарушители получат временный запрет на комментирование.

Пресс-служба ok.ru

Новый алгоритм направлен на создание уважительной среды для общения внутри социальной сети. Он уже работает на всех платформах. В десктопной версии соцсети пользователи, получившие временный запрет, при попытке оставить комментарий увидят сообщение с объяснениями. В ближайшее время эта функция появится и в приложениях на iOS и Android.

Технология запущена в рамках глобального построения безопасности системы VK.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» к Международному женскому дню 8 Марта подготовила образовательный проект «Музей женской солидарности». Историки Анна Сидоревич и Ольга Шнырова расскажут о восьми предметах, которые изменили жизнь женщин во всём мире.