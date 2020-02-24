https://static.news.ru/photo/a0d34c2e-56d8-11ea-a661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Концерн «Автоматика»

Российский концерн «Автоматика» собирается представить новое поколение радаров для обнаружения беспилотных летательных аппаратов с малой отражающей способностью, рассказал глава предприятия Владимир Кабанов.

В системы внедряются современные материалы и новые СВЧ-технологии, позволяющие снизить массогабаритные характеристики изделий и улучшить эксплуатационные возможности комплексов противодействия БЛА, — цитирует топ-менеджера «Интерфакс».

Разработка может быть использована правоохранительными органами страны и Минобороны. Военные неоднократно заявляли об атаках террористов на российскую авиабазу Хмеймим (Сирия) с применением дронов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин пообещал направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику. Глава государства рассказал, что в армию и флот поступают лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы. Он добавил, что некоторые перспективные образцы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство. Более того, они уже находятся в режиме постоянной готовности.