Названы победители второго «Цифрового прорыва»

https://static.news.ru/photo/2aa600ba-b474-11ea-bd38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стали известны лидеры флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — второго онлайн-хакатона «Цифровой прорыв». Каждая команда должна была придумать решения для пяти кейсов. Общий призовой фонд составил 1,5 млн рублей, а разработанные решения участники представили во время прямой трансляции. Об этом сообщила Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), которая стала оператором конкурса в 2020 году.

Кейс от кластера «РАЭК/Sharing economy» стал одним из пяти для решения на конкурсе. Участники должны были создать чат-ботов для поисков объявлений в Интернете о бесплатной передаче еды в рамках проекта 1mlntons.ru.

Он нацелен на то, чтобы увеличить в России объёмы фудшеринга и вывести распределение продуктов питания через специальные фудшеринг-сервисы до уровня 1 млн тонн еды в год. Сейчас проекту удалось выйти на уровень 7 тыс. тонн еды, или 0,4% от объёма пищевых потерь.

Кейс от РАЭК и ТИАР-Центра призван создать сервис во «ВКонтакте» или Telegram для того, чтобы получать уведомления о тех продуктах, которые нужны.

Победителем хакатона стала команда Lux et Veritas, которая выбрала кейс от РАЭК. По словам капитана Максима Захарченко, они выбрали данный кейс из-за того, что «он показался наиболее сложным и странным на первый взгляд».

На втором месте оказались участники команды StepSharp. Они создали продукт для решения проблем P2P-фудшеринга на базе чат-бота. Его основными функциями стали персонализация оповещений о раздаче, повышение релевантности и повышение удобства участников рынка перераспределения еды.

На третьей строчке оказались D_AND_A, которые создали систему рекомендаций, позволяющих связать продавца и покупателя. Она тоже представляет собой чат-бот, который помогает сократить время поиска товара в соцсетях.

Как писал NEWS.ru, участники «Цифрового прорыва» создали 157 работающих IT-решений.