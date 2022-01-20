Милонов объяснил, почему в России нужно запретить криптовалюту и её майнинг

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru одобрил предложение Центробанка России (ЦБ РФ) полностью запретить в стране операции с криптовалютой — оборот и майнинг. Парламентарий подчеркнул, что подобными манипуляциям могут заниматься только профессионалы, осознающие риск «потерять всё».

Я отталкиваюсь от того, что ограничение на майнинг криптовалюты, прежде всего, служит делу защиты интересов людей, поскольку операции с криптовалютой — это такой сугубо профессиональный инструмент, которым могут пользоваться лишь специалисты в этой отрасли, понимающие все риски. На сегодняшний день криптовалюта является внешне привлекательным средством инвестиции, но мы прекрасно понимаем, что риск потерять всё очень велик и, безусловно, любые средства платежей, каковым криптовалюта является, должны находиться в некоем суверенном поле страны. В сфере криптовалют у нас его нет, — отметил Милонов.

ЦБ предлагает запретить криптовалюту и майнинг на территории России, включая любые операции с криптовалютами. Также предлагается запретить банкам вкладывать деньги в криптовалюты, блокировать операции по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги и ввести ответственность за покупки в криптовалюте. По мнению Банка России, статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет игнорировать риски, связанные с распространением криптовалют. По данным регулятора, майнинг несёт существенные риски для экономики, включая непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение зданий.

Центробанк также отмечает негативное влияние майнинга на смежные рынки и окружающую среду. По его данным, спрос на оборудование для майнинга стал одним из факторов дефицита полупроводников и чипов, что оказывает прямое влияние на производство товаров по всему миру. Само же распространением криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что ФСБ договорилась с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной по поводу запрета на операции с криптовалютами. В материале говорится, что на такой шаг силовое ведомство пошло для того, чтобы лишить финансирования оппозицию и СМИ-иноагентов.

ФСБ лоббировала этот запрет, так как трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах всё чаще используются россиянами для пожертвований в пользу «нежелательных организаций». При этом само финансирование в среднем равняется 7 трлн рублей, что является незначительной частью, однако в силовом ведомстве обеспокоены тем, что этот показатель растёт.