https://static.news.ru/photo/fc8228b2-4d71-11ea-bc83-fa163e074e61_660.jpg Фото: euphoria1220/twitter.com

Компания Microsoft в рамках конференции разработчиков Microsoft 365 Developer Day поделилась подробностями операционной системы Windows 10X. Одной из её ключевых особенностей станут быстрые обновления.

Они смогут загружаться в фоновом режиме, и для окончания процесса пользователю потребуется просто перезагрузить устройство. Как утверждают в Microsoft, установка обновлений не будет превышать полутора минут.

Windows 10X также будет по умолчанию защищённой — ОС доступна только для чтения. Приложения смогут получить доступ к ней, но только через определенные API. Доступа к реестру больше не будет.

По словам разработчиков, Windows 10X предложит стабильную производительность с течением времени: после нескольких месяцев устройство будет работать как и при первом использовании. Операционная система также получит упрощённый пользовательский интерфейс и поддержку приложений UWP, Win32 и PWA.

Microsoft представила Windows 10X в начале октября. ОС разработана специально для складных устройств и девайсов с двумя экранами, писал NEWS.ru.