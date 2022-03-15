Мессенджер Slack начал ограничивать доступ пользователям из РФ

Доступ российских пользователей к их аккаунтам начал ограничивать мессенджер Slack, принадлежащий американской компании SalesForce. Об этом сообщает Axios. Таким образом компания присоединилась к международным санкциям против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины.

Slack должен принять меры для соблюдения санкционных норм в США и других странах, где мы работаем, включая приостановку действия учётных записей в некоторых случаях без предварительного уведомления в соответствии с законом, — говорится в заявлении компании.

Как отмечается, при блокировке аккаунтов мессенджер не удаляет данные пользователей. При этом компании не имеют возможности получить доступ к своим данным — как минимум до тех пор, пока не будут сняты санкции.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции, персональные санкции получили несколько сотен россиян. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза и США закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России перестала работать веб-версия мессенджера WhatsApp. Он является продуктом компании Meta, которую Генеральная прокуратура России намерена признать экстремистской организацией. При этом WhatsApp эти меры коснуться не должны, сообщал источник в правоохранительных органах. Он объяснил, что мессенджер является средством коммуникации, а не источником размещения информации.