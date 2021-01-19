МЧС вооружается новыми дронами с тепловизорами и громкоговорителями

https://static.news.ru/photo/2b9c5064-5a78-11eb-abb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В арсенале МЧС России появятся новейшие беспилотные летательные аппараты, оснащённые тепловизорами и громкоговорителями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на директора департамента образовательной и научно-технической деятельности Александра Бондара.

В МЧС России продолжается перевооружение, совершается переход на новый парк беспилотных летательных аппаратов, в частности, мы отходим от «Фантомов-4» в пользу судов более тяжёлого класса, оснащённых тепловизорами и громкоговорителями и решающих комплексные задачи, — отметил Бондар.

В 2021 году МЧС собирается провести в Арктике опытно-исследовательские учения. Манёвры пройдут от Мурманской области до Чукотки. Спасатели отработают тушение пожаров, ликвидацию чрезвычайных ситуаций на пассажирских судах и другие вводные.

Как сообщал NEWS.ru, во вторник российские военные впервые провели сетецентрические учения, в которых были задействованы самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста». Суть таких учений заключается в том, чтобы объединить всех участников в информационную сеть и, используя данные разведки, координировать управление войсками и оружием.