https://static.news.ru/photo/e93889c0-4977-11ea-bf70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус и отставка правительства России возглавили рейтинг самых обсуждаемых новостей января. В топ-5 главных событий месяца также вошли праздник Крещения, бой Макгрегора и Серроне и назначение Михаила Мишустина на пост главы правительства.

Рейтинг самых обсуждаемых новостей января составил Поиск Mail.ru, проанализировав популярные запросы и самые резонансные обсуждения во «ВКонтакте» с начала 2020 года.

Разработчики рассказали, что Поиск Mail.ru научился мгновенно находить и показывать самые свежие посты соцсети. Они отображаются в специальном разделе «Сейчас обсуждают»: пользователь может ввести нужную тему в поиск, и в выдаче появится «карусель» с самыми свежими постами.

Ранее NEWS.ru рассказал, что вспышка коронавируса может способствовать задержке выхода консолей следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. В случае длительного перерыва в работе заводов в Китае игровые новинки не успеют появиться на полках магазинов к концу 2020 года.