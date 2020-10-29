Инженеры Disney научили робота реалистичному зрительному контакту

https://static.news.ru/photo/48d3783c-1a91-11eb-b220-fa163e074e61_660.jpg Фото: Disney Research

Специалисты компании Disney Research создали робота с реалистичной мимикой. Он идентифицирует человека, может поворачиваться к нему, реагирует морганием глаз, периодическим подъёмом головы, а также может согласованно двигать глазами в одном направлении, словом повторяет типичные движения мимики человека.

Инженеры взяли собранного робота с туловищем и головой. Он задействует веки, брови, шею, а также может двигать губами и челюстью. «Глазами» робота стала камера глубины, прикреплённая к его груди.

Андроид играет роль старого человека с плохим зрением и слухом, который читает книгу и отвлекается на проходящих мимо людей. Когда человек подходит к нему слишком близко, робот реагирует на него. Если он никогда не видел прохожего, тогда смотрит на него неодобрительно. На тех людей, которых робот уже видел, он реагирует дружелюбно.

При приближении человека в поле зрения камеры робота создаётся кинематический скелет прохожего. Андроид определяет направление движения человека, уровень его заинтересованности, а также совершает ли прохожий какие-нибудь движения руками. На основе этой информации он решает, как нужно реагировать.

Робот оснащён так называемым механизмом привыкания, у которого есть два уровня заинтересованности. На первом уровне андроид взглядывает на человека, немного поворачивая глаза и шею. На втором уровне он полностью переключает внимание на прохожего: глаза начинают быстро и непроизвольно двигаться (саккады), направление взгляда варьируются между тремя точками случайным образом. Это создаёт у человека ощущение реального зрительного контакта.

Робот обладает реалистичным поведением, но ряд технических нюансов не позволяет добиться полной реалистичности: его глаза смотрят параллельно и фокус настроен на бесконечность. Когда человек близко подходит к нему создаётся ощущение, что андроид смотрит сквозь него, сообщает сайт Disney Research.

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