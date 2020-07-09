Intel представила стандарт Thunderbolt 4

https://static.news.ru/photo/39875540-c1b5-11ea-bc86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Компания Intel анонсировала стандарт Thunderbolt 4 и поделились его деталями. По скорости он не отличается от предшественника (до 40 Гбит/с), однако он поддерживает многопортовые концентраторы и кабели длиной до 2 метров.

Thunderbolt 4 также обеспечивает скорость передачи данных с SSD до 3 ГБ/с и позволяет подключить два монитора с разрешением 4K или один монитор с разрешением 8K. Новый стандарт также полностью совместим с Thunderbolt 3, USB всех стандартов и поколений, DisplayPort, PCIe и может передавать до 100 Вт энергии.

Первым Thunderbolt 4 появится в процессорах Intel Tiger Lake, который должны анонсировать в ближайшие месяцы.

Ранее NEWS.ru рассказал, что компания SEGA презентовала очередное уменьшенное устройство. Мини-линейка пополнилась аркадным автоматом Astro City Mini.

Он идёт с 36 предустановленными играми, включая Alien Storm, Golden Axe, Virtua Fighter и Altered Beast. Мини-автомат оснащён разъёмом HDMI, двумя портами USB-A и одним Micro USD, а также 3,5 мм разъёмом для наушников. Производитель не уточнил, получит ли устройство встроенную батарею.