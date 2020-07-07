Instagram разрешил закреплять комментарии

https://static.news.ru/photo/8e768b16-c0f7-11ea-8d1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Команда Instagram объявила о релизе новой функции. Пользователи получили возможность закреплять отдельные комментарии под постом наверху ленты.

Today weâre rolling out pinned comments everywhere.



That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh — Instagram (@instagram) July 7, 2020

Тестирование функции началось в мае, и теперь она станет доступна всем. Юзеры могут закрепить не более трёх комментариев, смахнув влево и выбрав иконку с канцелярской кнопкой.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook начала тестирование функции Reels в Индии. Таким образом компания хочет привлечь аудиторию TikTok, который был заблокирован в стране вместе с другими 58 китайскими приложениями, включая соцсеть WeChat и аналог Twitter Weibo.

Представитель компании подтвердил запуск Reels в Индии, добавив, что функция в будущем появится и в других странах.