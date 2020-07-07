Технологии

Instagram разрешил закреплять комментарии

11:40, 08 июля 2020
Фото: pixabay.com

Команда Instagram объявила о релизе новой функции. Пользователи получили возможность закреплять отдельные комментарии под постом наверху ленты.

Тестирование функции началось в мае, и теперь она станет доступна всем. Юзеры могут закрепить не более трёх комментариев, смахнув влево и выбрав иконку с канцелярской кнопкой.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook начала тестирование функции Reels в Индии. Таким образом компания хочет привлечь аудиторию TikTok, который был заблокирован в стране вместе с другими 58 китайскими приложениями, включая соцсеть WeChat и аналог Twitter Weibo.

Представитель компании подтвердил запуск Reels в Индии, добавив, что функция в будущем появится и в других странах.

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