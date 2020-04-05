ICQ New появился в магазинах приложений

https://static.news.ru/photo/72acb6f2-77ab-11ea-887e-fa163e074e61_660.jpg Фото: icq.com

Mail.ru Group провела ребрендинг и перезапустила популярный в прошлом мессенжер ICQ.

Новая «аська» появилась в магазинах приложений 6 апреля. Разработчики рассказали, что мессенджер дополнен системой искусственного интеллекта, которая позволяет отправлять быстрые ответы на сообщения, исходя из их контекста. Также в новой версии есть платформа для создания бота и функция, позволяющая расшифровать голосовые сообщения, пишет «Коммерсант».

Также в приложении можно совершать аудиозвонки и проводить видеоконференции численностью до 30 участников.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Mail.ru Group фиксирует рост аудио- и видеозвонков в своих мессенджерах и соцсетях. Поводом к этому послужила пандемия COVID-19, из-за которой пользователям пришлось перейти на удалённую работу, карантин и самоизоляцию.