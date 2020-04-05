ICQ New появился в магазинах приложений

Mail.ru Group провела ребрендинг и перезапустила популярный в прошлом мессенжер ICQ.
Новая «аська» появилась в магазинах приложений 6 апреля. Разработчики рассказали, что мессенджер дополнен системой искусственного интеллекта, которая позволяет отправлять быстрые ответы на сообщения, исходя из их контекста. Также в новой версии есть платформа для создания бота и функция, позволяющая расшифровать голосовые сообщения,
Также в приложении можно совершать аудиозвонки и проводить видеоконференции численностью до 30 участников.
Как сообщал NEWS.ru ранее, Mail.ru Group фиксирует рост аудио- и видеозвонков в своих мессенджерах и соцсетях. Поводом к этому послужила пандемия COVID-19, из-за которой пользователям пришлось перейти на удалённую работу, карантин и самоизоляцию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен